ATP HalleWestfalen: Bublik bezwingt Zverev im Halbfinale

Alexander Bublik siegt in der Vorschlussrunde gegen Alexander Zverev in zwei Sätzen und verhindert damit den dritten Finaleinzug des Olympiasiegers beim ATP 500er-Turnier in Halle Westfalen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.06.2023, 15:53 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik holte sich in Halle seinen dritten Sieg gegen Alexander Zverev.

Keine leichte Aufgabe für Alexander Zverev beim Halbfinale des ATP 500er-Turniers in Halle gegen Alexander Bublik. Von den drei bisherigen Begegnungen konnte der Kasache zwei für sich entscheiden. Auch auf dem Rasen in Westfalen zeigte sich der 26-jährige Bublik bislang von seiner besten Seite.

Nach zwei Aufschlagspielen ohne Punktverlust erspielte sich Bublik mit 15:40 die ersten Chancen aufs Break, wovon er gleich die erste nutzen konnte. Im weiteren Verlauf des Satzes blieb der Weltranglisten-48. weiterhin unantastbar bei seinen Aufschlagspielen und servierte, ohne seinem Gegner eine Möglichkeit zum Break zu gestatten, den Durchgang souverän nach Hause.

Der zweite Akt begann mit glatten Aufschlagspielen beider Spieler. Die erste Möglichkeit zum Break hatte Zverev im fünften Spiel, die der 26-jährige Bublik aber spektakulär abwehren konnte und das Spiel mit seinem variantenreichen Spiel für sich entscheiden konnte. Bublik weiterhin brandgefährlich mit zahlreichen Stopp-Bällen. Beim Stand von 5:5 setzte Bublik alles auf eine Karte und konnte Zverev vorentscheidend den Aufschlag ohne Verlustpunkt abnehmen. Mit einem weiteren glatten Service-Game besiegelte der Kasache den 6:3, 7:5-Erfolg nach 87 Minuten.

Im Finale wartet auf Bublik der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Andrey Rublev und dem Spanier Roberta Bautista Agut.

