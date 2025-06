ATP HalleWestfalen: Jannik Sinner - "Fühle mich hier wie zuhause"

Titelverteidiger Jannik Sinner schon vor den ersten Ballwechseln mit vollem Programm bei den TERRA WORTMANN OPEN: Autogrammstunde für Hunderte Fans und Pressekonferenz.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 14.06.2025, 18:46 Uhr

© Noventi Open Jannik Sinner am Samstag in HalleWestfalen

Danach hätte es für Jannik Sinner auch in Wimbledon weit gehen sollen. Dort unterlag er aber etwas überraschend im Viertelfinale Daniil Medvedev.

In diesem Jahr sieht sich Sinner wieder starker Konkurrenz gegenüber. So schlagen auch Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oder der brasilianische Youngster Joao Fonseca in HalleWestfalen auf. In Runde eins bekommt es der Branchenprimus mit einem Qualifikanten zu tun, danach könnte es zum Treffen mit Alexander Bublik kommen. Den Kasachen hat Sinner zuletzt in Roland-Garros bezwingen können - auf Rasen ist Bublik, der vor zwei Jahren in HalleWestfalen den Titel geholt hat, aber viel gefährlicher als auf Sand.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen