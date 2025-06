ATP HalleWestfalen: Zverev eröffnet gegen Giron, Altmaier fordert Medvedev

In HalleWestfalen hofft alles auf das Traumfinale zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev. Der Weg dorthin könnte für die beiden topgesetzten Spieler aber durchaus steinig werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2025, 17:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in Halle an Position zwei gesetzt

Nach der großen Enttäuschung bei den French Open steht für Jannik Sinner in der kommenden Woche der Start in die Rasensaison an. Der Weltranglistenerste wird beim ATP-500-Turnier in HalleWestfalen aufschlagen und hofft dabei auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Im Vorjahr hatte sich der Südtiroler im Endspiel gegen Hubert Hurkacz in zwei Tiebreak durchgesetzt.

2025 wird Sinner seine erste Partie gegen einen Qualifikanten bestreiten, danach würde ein Duell mit Alexander Bublik oder Alexandre Muller warten. Erster gesetzter Gegner wäre im Viertelfinale laut Papierform Tomas Machac, der in Runde eins gegen Hurkacz spielt. Potentielle Halbfinalkontrahenten des Italieners sind Andrey Rublev, Karen Khachanov und Felix Auger-Aliassime.

Zverev in Runde zwei gegen Struff?

Favorit auf den Finaleinzug in der unteren Hälfte ist Alexander Zverev, der in HalleWestfalen an Position zwei gesetzt ist. Der Deutsche eröffnet gegen Marcos Giron und könnte danach auf seinen Landsmann Jan-Lennard Struff treffen. Der Warsteiner misst sich zum Auftakt mit Lorenzo Sonego. Im Viertelfinale könnte Zverev auf Ugo Humbert, Denis Shapovalov und Joao Fonseca treffen.

Eine interessante Aufgabe wartet auf Daniel Altmaier, der in Runde eins den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev fordert. Der Russe verlor diese Woche beim ATP-250-Turnier in ‘s-Hertogenbosch im Viertelfinale gegen Reilly Opelka.

Das Einzel-Tableau in HalleWestfalen