ATP ‘s-Hertogenbosch: Medvedev verliert nach Doppelfehler-Desaster

Beim ATP 250-Turnier in ‘s-Hertogenbosch ist der topgesetzte Daniil Medvedev ausgeschieden. Auch die Nummer drei Karen Khachanov scheiterte. Ugo Humbert ist indes weiter.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.06.2025, 20:11 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev kommt in diesem Tennisjahr einfach nicht auf Touren.

Eine wahre Doppelfehler-Orgie im Tiebreak des zweiten Satzes war mitverantwortlich dafür, dass Medvedev gegen den Aufschlag-Riesen Reilly Opelka mit 6:7 (5) und 6:7 (5) den Kürzeren zog. Die ehemalige Nummer eins der Welt lag in ebendiesem bereits mit 4:1 in Front, ehe er seine folgenden drei Service-Punkte allesamt mit einem Doppelfehler herschenkte. Opelka, der insgesamt 24 Asse produzierte, nahm das Geschenk dankend an.

Der US-Amerikaner hat es nun als Lucky Loser ins Semifinale geschafft und trifft dort auf den Belgier Zizou Bergs, der sich gegen den Esten Mark Lajal ebenfalls in zwei Tiebreaks mit 7:6 (2) und 7:6 (4) durchsetzte.

Überraschend ausgeschieden ist auch die Nummer drei des Turniers, Karen Khachanov. Der Russe zog gegen den Kanadier Gabriel Diallo mit 6:7 (6) und 4:6 den Kürzeren.

Halbfinalgegner von Diallo ist Ugo Humbert, der nun wohl der Favorit auf den Turniersieg ist. Der 26-jährige Franzose ließ Nuno Borges beim 6:1, 6:4-Erfolg wenig Chancen.

Hier das Einzeltableau in ‘s-Hertogenbosch