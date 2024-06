ATP HalleWestfalen: Jannik Sinner müht sich gegen Jan-Lennard Struff ins Halbfinale

Jan-Lennard Struff und Jannik Sinner bekämpften sich im Viertelfinale des ATP-Rasenturniers in HalleWestfalen bis zum bitteren Ende, welches der Südtiroler schlussendlich positiv gestalten konnte.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 19:45 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner setzte sich gegen Jan-Lennard Struff in drei engen Sätzen durch

Was für ein Fight, den Jan-Lennard Struff dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner im Viertelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Hallewestfalen geboten hat. Am Ende konnte sich allerdings der Italiener haarscharf nach 2:31 Stunden Spielzeit mit 6:2, 6:7 (1) und 7:6 (3) durchsetzen. Struff zeigte eine absolut beherzte Partie und hätte sich gleichfalls den Semifinal-Einzug beim Rasen-Event verdient.

In der Vorschlussrunde geht es für den Mann aus Sexten entweder gegen den Chinesen Zhizhen Zhang oder den US-Amerikaner Christopher Eubanks.

Struff war durch den Sieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas erstmals beim ATP-Turnier in Halle der Sprung ins Viertelfinale gelungen, im ersten Satz hatte er dem bärenstarken Südtiroler aber nur wenig entgegenzusetzen. Struff, ältester Profi im Starterfeld, kämpfte sich dann jedoch ins Match und sicherte sich auch dank seines starken Aufschlagspiels im Tiebreak den zweiten Satz.

Zverev im Halbfinale

Knapp zwei Wochen vor Beginn des Rasen-Klassikers von Wimbledon spielte Struff auch im umkämpften letzten Satz auf Augenhöhe mit dem 22-Jährigen, im zweiten Tiebreak der Partie verwandelte Sinner aber seinen zweiten Matchball. Der bislang einzige Triumph des 41. der Weltrangliste datiert aus dem April dieses Jahres, damals hatte Struff beim Turnier in München gesiegt.

Am Freitagnachmittag war Zverev durch ein 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 gegen den Franzosen Arthur Fils ins Halbfinale eingezogen. Die deutsche Nummer eins bekommt es am Samstag mit dem Polen Hubert Hurkacz zu tun, einem der besten Rasenspieler der Welt. Zverev kann weiter auf seinen ersten Titelgewinn im "deutschen Wimbledon" hoffen.

