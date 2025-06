ATP HalleWestfalen: Jannik Sinner schlägt zur Eröffnung Yannick Hanfmann

Beim ATP-World-Tour-500-Event in HalleWestfalen hatte Jannik Sinner zum Auftakt gegen Yannick Hanfmann nur im ersten Satz etwas Mühe.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 17.06.2025, 17:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Hier das gesamte Match zum Nachlesen!

Zum Auftakt eines ATP-World-Tour-500-Turniers - noch dazu auf Rasen - gibt es wahrlich einfachere Lose als es mit Jannik Sinner aufnehmen zu müssen. Yannick Hanfmann nahm die Herausforderung an, wehrte sich auch in Satz eins tapfer gegen das scheinbar Unvermeidbare, bekam am Ende aber die erahnbare Rechnung von 5:7 und 3:6 präsentiert. Nach 91 Minuten war der Traum vom Mega-Coup für den Mann aus Karlsruhe vorbei.

Der Südtiroler bekommt es im Achtelfinale des Rasen-Events mit der kasachischen Wundertüte Alexander Bublik zu tun, der seinerseits den Franzosen Alexandre Muller mit zweimal 6:4 aus dem Wettbewerb nahm. Damit wird diese Zweitrunden-Partie ein echter Kracher, treffen doch die beiden Sieger der letzten zwei Jahre aufeinander. 2023 schnappte sich Bublik den Titel in HalleWestfalen im Endspiel gegen Andrey Rublev, im Vorjahr durfte sich der Norditaliener feiern lassen (Zweisatz-Erfolg über Hubert Hurkacz).

Die zuvor abgehaltene Begegnung zwischen Flavio Cobolli und dem brasilianischen Youngster Joao Fonseca war übrigens nichts für schwache Nerven: Erst nach 2:44 war die kampfbetonte Partie entschieden. Mit 5:7, 7:6 (3) und 7:6 (8) rettete sich der Italiener in die zweite Runde. Dort wird es gegen Denis Shapovalov aus Kanada gehen.

Das Einzel-Tableau in HalleWestfalen.