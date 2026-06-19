ATP HalleWestfalen: Shelton vs. Fritz - so schnell sieht man sich wieder

Ben Shelton und Taylor Fritz eröffnen heute den Viertelfinal-Tag beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen. Am vergangenen Sonntag haben die beiden in Stuttgart noch das Finale bestritten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 21:08 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz und Ben Shelton am Sonntag bei den BOSS OPEN in Stuttgart

Wenn es eines Beweisstücks A bedurft hätte, was den Unterschied zwischen einem 250er und einem 500er ausmacht, dann könnte man auf den heutigen Spieltag in HalleWestfalen schauen: Denn das erste Viertelfinal-Match bestreiten dort Ben Shelton und Taylor Fritz, die Nummer drei und fünf des Turniers. Eben jene beiden, die am Sonntag bei den durchaus exzellent bestetzten BOSS OPEN als Nummern eins und zwei noch im Finale gestanden waren (natürlich auch, weil Alexander Zverev eugentlich ja auch spielen wollte, aus Gründen aber abgesagt hat).

Aber klar: Es kommt natürlich immer auf die Umstände an. Wenn Fritz und Shelton nicht in HalleWestfalen, sondern im Londoner Queen´s Club am Start wären, dann sähe man sie auch weiter vorne in der Setzliste.

Es wartet wohl ein Duell mit Zverev

Wie auch immer: Das Duell der beiden aktuell besten US-amerikanischen männlichen Tennisspieler ist nach Papierform der Schlager des Tages. Und vor allem Taylor Fritz wird mit einer gewissen Wut im Bauch in das Treffen mit Shelton gehen: Denn in Stuttgart war der dortige Titelverteidiger im Entscheidungssatz zunächst eigentlich näher dran an einem Sieg. Aber der unbändige Kampfgeist von Ben Shelton ließ das Pendel mal wieder in die andere Richtung schwingen.

Shelton hat drei der vier Partien gegen Fritz gewonnen, in Halle geht es heute nicht um die nächste Siegertrophäe. Sondern mutmaßlich um ein Date mit Alexander Zverev, der im Anschluss als klarer Favorit gegen Raphael Collignon antritt. Und gegen die deutsche Nummer eins könnte die Bilanz nicht unterschiedlicher sein: Denn während Ben Shelton gegen Zverev alle fünf Partien verloren hat, führt Fritz gegen den frisch gekürten French-Open-Sieger im Head-to-Head mit 9:5-Siegen.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen



