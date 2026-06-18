HalleWestfalen: Shelton fixiert US-Kracher im Viertelfinale gegen Fritz

Im Viertelfinale des ATP-500er-Rasenturniers in Halle/Westfalen dürfen sich die Zuschauer auf einen US-Kracher freuen. Während Taylor Fritz sich im Viertelfinale glatt in zwei Sätzen gegen den Ungarn Fabian Marozsan behaupten konnte, musste Ben Shelton beim Dreisatz-Erfolg gegen seinen Landsmann Ethan Quinn alles aufbieten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 17:17 Uhr

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© Getty Images Im Viertelfinale war Ben Shelton gegen seinen Landsmann Ethan Quinn in Halle komplett gefordert.

Shelton beißt sich durch

In seiner Achtelfinal-Begegnung hatte der US-Amerikaner Ben Shelton mit seinem Landsmann Ethan Quinn reichlich Mühe, konnte aber gleich im ersten Spiel zwei laufende Breakbälle abwehren und die Partie dann im weiteren Verlauf auf Augenhöhe bestreiten. Gegen Satzende konnte der an 3 gesetzte Shelton nochmal eine Schippe drauflegen und sicherte sich das Break zur 5:4-Führung. Anschließend erspielte er sich mit einem sicheren Serve-and-Volley-Vortrag zwei laufende Satzbälle und packte gleich mit einem Aufschlag-Winner zu.

Doch der 22-jährige Quinn ließ im Duell der ehemaligen College-Spieler weiter nicht locker und zeigte wie Shelton sichere Aufschlagspiele. Gegen Ende spitzte sich der zweite Akt richtig zu. Erst war es der 23-jährige Shelton, der beim Stand von 5:5 fünf Break-Chancen nicht nutzen konnte, ehe er im Anschluss bei seinem eigenen Service strauchelte und nach einer unsauber getroffenen Vorhand den Satzgleichstand hinnehmen musste.

Auch im Entscheidungs-Durchgang erfuhr Shelton zu Beginn weiter großen Widerstand. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand kämpfte sich der Weltranglisten-5. aber wieder zurück und besiegelte nach einem etwas glücklichen Netzball seines Gegners, der von der Netzkante ins Aus sprang, das zweite Break in Folge. Anschließend musste er noch eine Chance seines Gegners zum Re-Break abwehren, servierte dann aber sicher zu Ende und besiegelte mit einer erfolgreichen Serve-and-Volley-Attacke den finalen 6:4, 5:7, 6:4-Erfolg nach 2:17 Stunden Spielzeit.

Fritz nur mit kurzem Wackler im zweiten Satz

Eine durchwegs dominante Vorstellung lieferte Taylor Fritz gegen den Ungarn Fabian Marozsan ab. Zwar musste der US-Amerikaner im ersten Aufschlagspiel seines Gegners noch zwei Break-Chancen verstreichen lassen, übernahm dann aber immer mehr die Kontrolle und besiegelte mit vier in Folge gewonnener Spiele den Gewinn des ersten Durchgangs. Auch im zweiten Durchgang diktierte die Nr. 5 des Turniers, musste dann aber nach einer schnellen 3:0-Führung postwendend den Gleichstand hinnehmen. Am Ende konnte der 28-Jährige die Zügel wieder anziehen und fixierte im letzten Aufschlagspiel seines Gegners mit seinem dritten Matchball den 6:2, 6:4-Erfolg nach 67 Minuten, wodurch er auch im dritten Aufeinandertreffen mit Marozsan ungeschlagen blieb. Somit kommt es im Viertelfinale zum US-Duell zwischen Fritz und Shelton.

Hier das Einzel-Tableau aus Halle/Westfalen