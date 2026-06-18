ATP Halle/Westfalen: Zverev hält Davis-Cup-Kollegen Hanfmann in Schach

Mit einer konsequenten Leistung besiegte der Hamburger Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP-500-Turniers in Halle/Westfalen seinen Davis-Cup-Kollegen Yannick Hanfmann aus Karlsruhe in zwei Sätzen und peilt mit dem Viertelfinal-Einzug weiterhin seinen ersten Titelgewinn auf Rasen an.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 17:36 Uhr

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© Getty Images Mit einer durchwegs konzentrierten Leistung schaffte Alexander Zverev in Halle den Einzug ins Viertelfinale.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Im zweiten Aufeinandertreffen auf der Tour, nachdem der Hamburger Alexander Zverev vor mehr als acht Jahren beim ATP-Turnier in München in drei Sätzen gegen seinen Landsmann Yannick Hanfmann triumphieren konnte, zeigte sich der Karlsruher auch im Achtelfinale des ATP-500er-Rasen-Turniers in Halle/Westfalen lange Zeit konkurrenzfähig.

Beide Spieler lieferten zu Beginn blitzsaubere Aufschlagspiele ab und überließen ihrem jeweiligen Gegner maximal einen Punktgewinn. Beim Stand von 4:3 zeigte sich der 29-jährige Zverev beim Rückschlag präsent und packte mit zwei starken Returns in Folge bei der ersten Break-Möglichkeit der Partie konsequent zu. Im Anschluss daran ließ er sich bei eigenem Service nicht lange bitten und besiegelte mit einem Aufschlag-Winner den Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch Im zweiten Akt hatte der 34-jährige Hanfmann im ersten Aufschlagspiel einen kurzen Schreckmoment in Form einer Breakchance für seinen Gegner zu überstehen, konnte diese aber vereiteln und überzeugte im Anschluss daran wieder mit souveränen Aufschlagspielen, wodurch er es diesmal in den Tiebreak schaffte. Und auch im Entscheider hielt der ehemalige College-Spieler lange dagegen, ehe sich Zverev mit einem starken Rückhand-Return den Vorteil des ersten Mini-Breaks verschaffte und das Match mit einem Aufschlag-Winner zum finalen 6:4, 7:6 (4)-Erfolg beendete.

Im Anschluss an die Begegnung kommentierte der Weltranglisten-3. im On-Court-Interview: „Ich bin sehr zufrieden, denn aus meiner Sicht war es heute ein hochklassiges Rasen-Match. Beide Spieler haben sehr gut serviert und zum Glück konnte ich die wenigen Chancen als Rückschläger nutzen.“

Im Viertelfinale bekommt es der topgesetzte Zverev entweder mit dem Australier Alexei Popyrin oder dem belgischen Qualifikanten Raphael Collignon zu tun, die sich im Anschluss in der letzten Achtelfinal-Partie gegenüberstehen werden.

Hier das Einzel-Tableau aus Halle/Westfalen