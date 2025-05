ATP Hamburg: Achtelfinaltag unter Titel- und Hoffnungsträgern

Es ist Zeit für die Achtelfinalspiele bei den Bitpanda Hamburg Open. Mit Alexander Zverev, Andrey Rublev, und Fan-Favorit Justin Engel wird den Zuschauern am Rothenbaum ein volles Programm geboten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.05.2025, 07:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Witters Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der Bitpanda Hamburg Open auf Alexandre Müller

Von Johanna Brauer aus Hamburg

Den Auftakt am Super-Mittwoch beim hanseatischen ATP-500-Turnier macht der Zweitgesetzte Frances Tiafoe. Der US-Amerikaner feierte gestern sein Turnierdebüt – tat sich dabei im ersten Satz aber noch spürbar schwer. Gegen seinen heutigen Achtelfinalgegner, den erfahrenen Sandplatzspezialisten Roberto Bautista Agut, könnte ihm so ein Fehlstart allerdings schnell zum Verhängnis werden.

Erster ATP-500-Sieg für Engel - folgt der Zweite?

Direkt im Anschluss gehört die Bühne dem Publikumsliebling Justin Engel. Der Youngster sorgte nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel – gemeinsam mit Max Rehberg – für Furore und erreichte in beiden Wettbewerben sensationell die nächste Runde. Die Stimmung am Rothenbaum kochte förmlich über – die Hamburger haben in Engel definitiv ihren Favoriten gefunden.

Mit Andrey Rublev wartet nun ein echtes Kaliber auf den 17-Jährigen. Der Titelträger von 2020 fühlte sich nach seinem Erstrundenmatch zwar alles andere als fit, versprach aber, heute „sein Bestes zu geben“. Und: Rublev musste sich erstmal ein Bild von seinem Gegner machen – denn, wie er am Montag verriet, kennt er Engel „überhaupt nicht“. Gelingt dem jungen Deutschen erneut eine Überraschung, wäre das sein dritter – und bislang größter – Sieg auf der ATP-Tour.

Zverev erst am Nachmittag gefragt

Nach der neuen Generation betritt der Heimfavorit die Bühne: Alexander Zverev. Am Montag zeigte sich die Nummer drei der Welt extrem entspannt. Gegner Alexandre Muller sei „ein sehr guter Sandplatzspieler“, so Zverev. Gleichzeitig betonte er: „Wenn ich mich auf mein Spiel und auf mich konzentriere“, sehen die Chancen gegen den Franzosen gut aus.

Nicht auf dem Center Court, aber genau so spannend: Auch das deutsche Top-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz greift heute ins Turniergeschehen ein. Die Titelverteidiger bestreiten ihre erste Partie gegen das US-amerikanische Duo Christian Harrison und Evan King. Als an Position zwei gesetztes Team zählen Krawietz/Pütz auch in diesem Jahr wieder zu den heißen Titelkandidaten.

Hier das Einzel-Tableau

Hier das Doppel-Tableau