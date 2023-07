tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Alexander Zverev - Heute muss die 20 fallen!

Alexander Zverev geht als hoher Favorit gegen Laslo Djere in das Finale das ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg. Bei einem Sieg winkt der 20. Titel auf ATP-Tour-Level für den Deutschen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 08:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Hamburg European Open Kann Alexander Zverev heute über seinen 20. Karriere-Titel jubeln?

„Offense wins games, defense wins championships.“ Diese alte amerikanische Weisheit, die sich in erster Linie auf Mannschaftssportarten wie Basketball oder Baseball bezieht, lässt sich manchmal auch auf den Tennissport übertragen. Natürlich: ab und zu hat Alexander Zverev in seinem Halbfinale am Hamburger Rothenbaum gegen Arthur Fils der Aufschlag einen schnellen Punkt beschert. Aber gerade im allerletzten Spiel des 6:2 und 6:4 am Samstag hat sich gezeigt: Gegen Zverev muss man die Punkte dieser Tage zweimal machen. Mindestens.

Es war fast unglaublich, welche Bälle Zverev da noch hinter der Grundlinie ausgegraben hat. Unglaublich natürlich auch, dass Fils seine Strategie bis zum Schluss nicht geändert und einfach auf jede Kugel drauf geprügelt hat. Aber sei´s drum: Alexander Zverev steht im Endspiel des Turniers in seiner Heimatstadt. Und das als großer Favorit.

Zverev bislang mit vier Heimsiegen

Denn mit Lalso Djere war nun wirklich nicht zu rechnen. Der Serbe, der in den ATP-Charts als Karriere-Hoch Platz 27 notiert hat, zerlegte in der Vorschlussrunde Zhizhen Zhang mit einer fast klinischen Vorstellung, und das, nachdem Djere im Viertelfinale schon Titelverteidiger Lorenzo Musetti verabschiedet hatte. Fast erinnert der Lauf an Rio 2019, wo der mittlerweile 28-Jährige zum Auftakt den damaligen Turnierfavoriten Dominic Thiem besiegte und schließlich seinen ersten Titel auf der Tour holte. Der zweite und letzte kam ein Jahr später auf Sardinien dazu.

Alexander Zverev bewegt sich da in anderen Sphären. Für die deutsche Nummer eins geht es heute (ab 15 Uhr live bei ServusTV in Deutschland und in unserem Liveticker) um das 20. Championat seiner Karriere. Und um das insgesamt fünfte in Deutschland. 2017 und 2018 hatte Zverev in München gewonnen, zwei Jahre danach in Köln vor Corona-bedingt leeren Rängen zum Doppelschlag ausgeholt. Zuletzt war Zverev 2021 bei den ATP Finals in Turin erfolgreiche gewesen.

Die Bilanz spricht zudem für den Hausherren: Beide bisherigen Partien gegen Laslo Djere hat Alexander Zverev gewonnen: jeweils 2021 in Acapulco und in Roland Garros.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg