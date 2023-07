tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Altmaier nach Sieg über Gasquet im Achtelfinale

Daniel Altmaier ist in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg eingezogen. Der Deutsche besiegte Richard Gasquet mit 7:5 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 23:13 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Daniel Altmaier ist in Hamburg gut gestartet

Ein Match wie eine Achterbahnfahrt, vor allem im zweiten Satz: Da sah sich Richard Gasquet nämlich schon auf dem besten Weg zum Satzausgleich, führte mit zwei Breaks mit 3:0. Aber Daniel Altmaier kämpfte sich zurück - und musste am Ende doch noch zittern: Denn erst der fünfte Matchball saß tatsächlich zum 7:5 und 6:4. Damit zog der deutsche Davis-Cup-Spieler an einem vom Regen geprägten Tag in Hamburg ins Achtelfinale ein, wo er entweder auf Bernabe Zapata Miralles oder Andrey Rublev treffen wird.

Am Dienstag steht am Rothenbaum nun Hochbetrieb an: So wird Alexander Zverev ins Geschehen eingreifen, er trifft im dritten Match nach 11 Uhr auf dem Center Court auf Alex Molcan (live bei ServusTV). Die Abend-Session ab 18 Uhr bestreiten Yannick Hanfmann und Francisco Cerundolo.

