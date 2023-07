tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Altmaier schlägt Rublev, Ruud nach Kampf im Viertelfinale

Während Daniel Altmaier mit Andrey Rublev die Nummer zwei beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg aus dem Wettbewerb geworfen hat, konnte sich Casper Ruud mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Cristian Garin ins Viertelfinale retten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2023, 19:15 Uhr

Eigentlich, das würde wohl auch Andrey Rublev höchstselbst unterschreiben, hätte der Russe gar nicht im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg gegen Daniel Altmaier auf dem court stehen sollen. Denn in seinem Auftaktmatch hatte Rublev quasi schon zur Gratulation an seinen Gegner Bernabe Zapata Miralles angesetzt. Alleine: Der Spanier wollte einfach nicht die Gelegenheit beim Schopf packen, gab den Sieg noch aus der Hand.

Gegen Altmaier war nun aber Schluss für Rublev, der am Rothenbaum im Herbst 2020 den Titel geholt hatte. Daniel Altmaier zeigte eine starke Leistung, zermürbte seinen nach den Anstrengungen vergangene Woche in Bastad müde wirkenden Gegner und zig mit einem 6:2 und 6:2 in das Viertelfinale ein. Dort trifft Altmaier entweder auf Yannick Hanfmann oder auf Zhizhen Zhang.

Früher am Donnerstag hatte sich Casper Ruud wie gewohnt schwer gegen Cristian Garin getan, der von bis dahin vier Duellen mit dem Norweger drei gewinnen konnte. Aber Ruud wusste das Match nach verlorenem ersten Satz noch zu drehen, gewann schließlich mit 1:6, 6:2 und 6:2. Im Viertelfinale geht es für Ruud gegen Arthur Fils aus Frankreich.

Dessen Landsmann Luca van Assche bekommt es übrigens mit Alexander Zverev zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg