ATP Hamburg live: Alexander Zverev vs. Laslo Djere im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg auf Laslo Djere. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Deutschland), im Livestream bei ServusTV On und bei TennisTV.com und in unserem Livestream.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 16:18 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Alexander Zverev trifft im Endspiel von Hamburg auf Laslo Djere

Es wird die dritte Auseinandersetzung zwischen Alexander Zverev und Laslo Djere werden. Die beiden bisherigen fanden 2021 in Acapulco und in Roland Garros statt, beide gingen an Zverev.

Für den Deutschen steht in seiner Geburtsstadt Hamburg der 20. Karriere-Titel im Einzel auf dem Spiel, Djere konnte bislang zweimal als Turniersieger anschreiben.

Zverev vs. Djere - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Laslo Djere gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On und bei TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg