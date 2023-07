tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Hausherr Alexander Zverev holt 20. ATP-Titel

Alexander Zverev hat das ATP-Tour-500-Turnier in seiner Geburtsstadt Hamburg gewonnen. Zverev schlug Laslo Djere mit 7:5 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 17:34 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Alexander Zverev hat in Hamburg seinen 20. Titel geholt

Welchen besseren Platz könnte es geben, einen Jubiläumssieg zu feiern als die eigene Geburtsstadt? Und also hat Alexander Zverev nicht nur das Publikum am Hamburger Rothenbaum glücklich gemacht, sondern vor allem auch sich selbst. Und zwar mit einem 7:5 und 6:3. Es war der 20. Titel für die deutsche Nummer eins, der erste seit den ATP Finals 2021 in Turin.

Mitte des zweiten Satzes sah es schon nach einer ganz eindeutigen Angelegenheit für den Lokalmatador aus, aber Djere kam beim Stand von 2:4 noch einmal zu einem Rebreak. AberZverev schlug sofort wieder zu, nahm Djere dessen Aufschlag ab. Nach einer Spielzeit von 1:50 Stunden sank Zverev auf die Knie. Und durfte sich feiern lassen.

Zverev als nächstes in Toronto im Einsatz

Mit seinem Erfolg brachte sich Zverev auch in eine gute Position für eine Teilnahme an den ATP Finals in diesem Jahr gebracht. Im Race wird Zverev ab morgen als Nummer neun geführt. Der nächste Einsatz von Alexander Zverev ist nun für das ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto geplant.

Für den geschlagenen Finalisten Laslo Djere, der auf dem Weg ins Finale auch Titelverteidiger Lorenzo Musetti geschlagen hatte, geht es planmäßig schon in Kitzbühel weiter.

