ATP Hamburg: Krawietz und Pütz holen ersten gemeinsamen Titel

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben beim ATP-Tour-500-Turnier in hamburg erstmals einen gemeinsamen Titel auf der Tour geholt.

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 14:08 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Tim Pütz und Kevin Krawietz haben in Hamburg reüssiert

Es ist vollbracht! Mit einem 7:6 (4) und 6:3 gegen Sander Gille und Joran Vliegen haben Kevin Krawietz und Tim Pütz beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg erstmals gemeinsam einen Titel geholt. Für Pütz war es der zweite Sieg in der Hansestadt, vor zwei Jahren hatte er dort an der Seite von Michael Venus reüssiert.

Der Erfolg in Hamburg war auch Balsam auf die in München und Stuttgart aufgerissenen Wunden: In München verloren "Krapütz" im Endspiel gegen Alexander Erler und Lucas Miedler. In Stuttgart zog das deutsche Davis-Cup-Doppel gegen Nikola Mektic und Mate Pavic den kürzeren.

