ATP Hamburg live: Alexander Zverev vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Finale des ATP-Tour-500-Turniers am Hamburger Rothenbaum auf Arthur Fils. Das Match gibt es live ab 15 Uhr Uhr in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.07.2024, 13:50 Uhr

Beim ATP-500er-Turnier in Hamburg spielt Alexander Zverev sein Knie immer mehr “olympiareif”. Von Match zu Match fühlt sich der Olympiasieger wohler und ist nur noch einen Schritt entfernt von der erfolgreichen Titelverteidigung in seiner Heimatstadt.

Sein Gegner Arthur Fils aus Frankreich sinnt jedoch doppelt auf Rache. So verlor der 20-jährige Franzose gegen den deutschen Davis-Cup-Spieler im letzten Jahr am Rothenbaum glatt im Halbfinale, sowie in diesem Jahr im Viertelfinale beim ATP-Turnier in Halle, wo es immerhin schon über drei Sätze ging.

Zverev vs. Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils gibt es ab 15 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland) und bei Sky sowie im Livestream bei tennistv.com und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg