ATP Hamburg Open: Titelverteidiger Zverev erneut im Finale

Alexander Zverev steht erneut im Finale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg. Der Titelverteidiger besiegte den ungesetzten Spanier Pedro Martinez in 1:24 Minuten mit 6:2 und 6:3.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 22:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Von Johanna Brauer aus Hamburg

Das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Die erste Begegnung auf der ATP-Tour, nicht aber die erste Begegnung auf dem Platz. Zverev und heutiger Gegner Pedro Martinez kennen sich noch aus den früheren Tagen, wie der Deutsche bei der gestrigen Pressekonferenz erklärte. Dem Knie des amtierenden Olympiaseiger gehe es glücklicherweise auch immer besser. Bereits bei dem Viertelfinale gegen Zhizhen Zhang habe sich Zverev gut gefühlt. “Schon von dem Moment an, an dem im aufgewacht bin hab ich mich viel, viel besser gefühlt und weniger Schmerzen gehabt”, erklärte Zverev nach dem souveränen gewonnen Viertelfinale.

Mit dieser Souveränität ging es auch heute direkt gegen Pedro Martinez im Halbfinale weiter. Martinez lieferte ein gutes Match und wehrte sich bis zum Schluss gegen die aggressive und dominierende Spielweise des Titelverteidigers.

Ein Break direkt am Anfang des ersten Satzes ließ Zverev die schnelle Führung mit 2:1 übernehmen. Ein zweites Break zum Ende und der Deutsche hatte den ersten Satz in der Tasche. Martinez blieb auch im zweiten Satz kämpferisch und zwang den Weltranglistenvierten immer wieder in längere Ballwechsel. Doch ohne Break gegen den French-Open-Finalisten konnte das Match nicht gewonnen werden und genau das war das Problem. Zverevs Aufschlag saß. 13 Asse und nur eine Breakchance lieferte der Olympiasieger dem ungesetzten Martinez. Einen Matchball ließ der Deutsche im Aufschlagspiel des Spaniers liegen, bei seinem eigenen Aufschlag machte Zverev dann aber kurzen Prozess, nachdem sich ganz kurz die Nerven mit einem Doppelfehler zeigten.

Starker Arthur Fils wartet auf den Titelverteidiger

Finalgegner ist der Youngster Arthur Fils aus Frankreich. Fils ist momentan in der Form seines Lebens und präsentierte ein starkes Halbfinale gegen den Sandplatzspezialisten Sebastian Baez, der heute gegen den Franzosen chancenlos war. Geplant war das Turnier aber keineswegs. “Ich war gerade im Urlaub mit meinen Freunden”, erklärte Fils grinsend. Doch Trainer Sebastian Grosjean hatte andere Pläne für seinen Schützling und schickte Fils zu den Hamburg Open. Eine super Entscheidung. Denn Fils konnte heute nicht nur den dritten Top-20 Spieler schlagen, sondern steht nun auch im ersten ATP-Tour-500-Finale seiner Karriere. Wir dürfen uns also auf ein spannendes Match freuen. Bereits heute konnte das Turnier 9.500 Tennisfans anlocken.

Hier das Einzel-Tableau der Herren