ATP Hamburg live: Alexander Zverev vs. Pedro Martinez im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers am Hamburger Rothenbaum auf Pedro Martinez. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland) und Sky, im Livestream bei tennistv.com und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 18:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft erstmals auf Pedro Martinez

Es wird die erste Begegnung zwischen Zverev und Martinez werden. Mit einer glasklaren Ausgangslage: Denn der deutsche Titelverteidiger, der mit einigen Fragezeichen wegen seines in Wimbledon verletzten Knies in das Turnier gegangen war, ist der klare Favorit.

Das stellte Zverev auch beim mühelosen Viertelfinal-Erfolg gegen Zhizhen Zhang noch einmal unter Beweis. Der Erfolg von Martinez gegen Francisco Cerundolo kam dagegen eher überraschend.

Zverev vs. Martinez - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Pedro Martinez gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland) und bei Sky und im Livestream bei tennistv.com und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg