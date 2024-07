ATP Hamburg: Erneuter Titel für Tim Pütz und Kevin Krawietz

Tim Pütz und Kevin Krawietz haben es erneut geschafft. Das deutsche Doppel konnte sich mit 7:6 (10:8) und 6:2 gegen Fabien Reboul und Edouard Roger-Vasselin zum zweiten Mal den den Titel bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg sichern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.07.2024, 15:07 Uhr

Zweiter Titel bei dem Turnier am Rothenbaum für die Sandplatzspezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz. Das deutsche Duo kämpfte sich in langen, spannenden Ballwechslen durch den ersten Satz und dominierte dann souverän den Zweiten.

Dadurch, dass die Titelverteidiger des letzten Jahres mit dem Aufschlag begannen, waren sie immer in der Position des führenden Teams. Das französische Duo spielte strategisch clever und setzte die Deutschen unter Druck. Pütz und Krawietz antworteten mit einem guten Aufschlag und einem souveränen Volleyspeil am Netz, welches aber zum Ende des ersten Satzes hin anfing etwas zu wackeln. Es ging in den Tiebreak, den die Titelverteidiger mit neuem Schwung angingen. Aber trotz der frühen Führung konnte das Olympia-Doppel erst den fünften Satzball für sich entscheiden. Unter lautem Jubel im Center Court beendete das deutsche Duo die erste Runde mit 10:8 im Tiebreak.

Im zweiten Satz lief es dann glatter. Die Grand-Slam-Sieger waren komplett im Match angekommen und Fabien Reboul und Edouard Roger-Vasselin unterliefen Fehler, die sie im ersten Satz noch nicht gemacht hatten. Ein Break zu Beginn und ein weiteres Break zum 4:2 machten den erneuten Titelgewinn perfekt. Mit dieser herausragenden Leistung geht es für die Olympia-Anwärter mit Schwung nach Paris. Am Dienstag ist die Anreise geplant.

Bei dem deutsch-französischen Finaltag in der Hansestadt konnte Deutschland mit 1:0 in Führung gehen. Ab 15:30 tritt Titelverteidiger Alexander Zverev gegen den französischen Youngster Arthur Fils an.