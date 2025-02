ATP Hamburg: Holger Rune kommt auch 2025 an den Rothenbaum

Mit Holger Rune hat der nächste Spitzenspieler für die Hamburg Open 2025 zugesagt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 20.02.2025, 17:47 Uhr

© Getty Images Holger Rune wird auch 2025 in Hamburg aufschlagen

Der nächste Weltklasse-Spieler kommt nach Hamburg: Holger Rune hat für den Sandplatzklassiker am Rothenbaum (17. - 24.05) seine Zusage gegeben. Damit bekommt das Teilnehmerfeld des ATP-500er-Turniers immer klarere Züge. Vor Rune hatten schon Top-Ten-Spieler Andrej Rublev, Publikumsliebling Gaël Monfils und Deutschlands Nummer 2 Jan-Lennard Struff ihr Kommen zugesichert. Das deutsche Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz, das im vergangenen Jahr die Hamburg Open gewinnen konnte, ist ebenfalls wieder am Start. Weitere Topspieler werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.



Rune, der aktuell auf Platz 12 der ATP-Weltrangliste steht, hat sich in den letzten Jahren zu einem etablierten Topspieler auf der Tour entwickelt und gehört mit seinen nur 21 Jahren immer noch zu einem der größten Talente des Tennissports.



“Ein Turnier, das mir besonders am Herzen liegt”



„Es ist immer ein besonderes Gefühl, in Hamburg zu spielen“, sagt Rune. „Die Zuschauer hier sind fantastisch, und ich freue mich natürlich auch auf die zahlreichen Fans aus Dänemark. Es ist ja nicht weit von meiner Heimat in die Hansestadt. Ich möchte in diesem Jahr unbedingt wieder angreifen und möglichst um den Titel mitspielen. Hamburg ist ein Turnier, das mir sehr am

Herzen liegt.“

Der 21-jährige Däne hat 2023 seinen vorerst letzten Titel auf Sand bei den BMW Open in München gewonnen. Ein Jahr zuvor feierte er einen beeindruckenden Aufstieg, mit drei Turniersiegen, darunter der prestigeträchtige ATP Masters 1000-Titel in Paris. Im vergangenen Jahr musste Rune, der schon mal die Nummer 4 der Welt war, wegen einer Knieverletzung im Viertelfinale der Hamburg Open gegen den späteren Turniersieger Arthur Fils aufgeben und konnte nicht weiterspielen.

Dänische Fans sorgen für großartige Stimmung

„Wir freuen uns, Holger wieder bei den Hamburg Open begrüßen zu dürfen“, sagt Enric Molina Mur, der Turnierdirektor. Und er fügt hinzu: „Schon im letzten Jahr haben wir seine explosive Spielweise bewundern können und er konnte sich so ein bisschen in die Herzen unserer Fans spielen. Wir freuen uns besonders auf die vielen dänischen Fans, die schon im letzten Jahr am

Rothenbaum für eine großartige Atmosphäre gesorgt haben.“



Die Tennis-Profis treffen sich dieses Jahr vom 17.- 24. Mai auf der Anlage am Rothenbaum. Das ATP 500er-Event findet damit wieder unmittelbar vor den French Open, die am 25. Mai starten, statt. Der Vorverkauf für den Sandplatzklassiker an der Hallerstraße ist gestartet. Wer sich die begehrten Tickets sichern möchte, macht das am besten über die Website der Hamburg

Open (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/hamburgopenatp500/).