ATP Hamburg: Andrey Rublev gibt als erster Spieler Zusage für 2025

Mit Andrey Rublev hat der erste Top-Ten-Spieler seine Zusage für das ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg im kommenden Mai gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.12.2024, 11:42 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev mit dem Siegerpokal in Hamburg 2020

Alles neu in Hamburg im Jahr 2025, so viel steht ja seit einiger Zeit fest. Denn das ATP-Tour-500-Turnier, das in den vergangenen Jahren fest im Sommer verankert war, findet ab 2025 in der letzten Woche vor den French Open statt. Was unter anderem auch bedeutet, dass das Endspiel bereits am Samstag stattfinden wird. Für die Veranstalter ist der neue Termin eine Chance, aber auch eine Herausforderung: Denn die letzten Tage vor einem Major verbringen die Topstars ja eher schon gerne am jeweiligen Schauplatz.

Umso bemerkenswerter, dass mit Andrey Rublev bereits ein Spieler aus den Top Ten für Hamburg 2025 zugesagt hat. Rublev hat am Rothenbaum ja schon 2020 reüssiert, damals besiegte er im Herbst (Corona!) in einem packenden Endspiel Stefanos Tsitsipas. Und trug so nebenbei dazu bei, dass der Grieche bei Turnieren der 500er-Kategorie noch keinen Titel gewinnen konnte.

In der gerade abgeschlossenen wurden die Fans in Hamburg ja ebenfalls Zeugen eines spektakulären Finalmatches. In dem sich Arthur Fils gegen Lokalmatador Alexander Zverev knapp durchsetzen konnte. Ein Antreten von Zverev in seiner Geburtsstadt ist auch kommendes Jahr nicht ausgeschlossen. So hat Zverev direkt vor Roland-Garros ja auch schon in Genf aufgeschlagen.