ATP Hamburg: Arthur Fils erreicht größtes Karriere-Finale

Arthur Fils hat erstmals das Endspiel eines ATP-Tour-500-Turniers erreicht. Der Franzose schlug am Hamburger Rothenbaum Sebastian Baez im ersten Halbdfinale glatt in zwei Sätzen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 17:39 Uhr

© Getty Images Arthur Fils steht in Hamburg im Endspiel

Der Erfolgslauf von Arthur Fils beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg geht weiter. Nachdem der Franzose am gestrigen Freitag die Nummer zwei des Turniers, Holger Rune, aus dem Wettbewerb geworfen hatte, machte Fils in der Vorschlussrunde nun auch mit Sebastian Baez kurzen Prozess. Der erst 20-Jährige gewann mit 6:2 und 6.2 und spielt morgen entweder gegen Alexander Zverev oder Pedro Martinez um den größten Titel seiner Karriere.

Bislang hat Arthur Fils einen Titel auf der ATP-Tour gewonnen - und zwar im vergangenen Jahr in Lyon, ebenfalls auf Sand.

Sollte es wirklich zum Treffen mit Zverev kommen, so wäre das eine Wiederauflage des Halbfinales des vergangenen Jahres. Damals konnte sich Zverev mit 6:2 und 6:4 behaupten. Seitdem haben sich Zverev und Fils in HalleWestfalen auf Rasen getroffen. Auch da blieb der Deutsche siegreich - allerdings nach hartem Kampf in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg