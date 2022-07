tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Auch Daniel Altmaier schon in Runde eins draußen

Am Dienstag sind mit Daniel Altmaier und Nicola Kuhn alle noch verbliebenen deutschen Vertreter beim Heimturnier am Hamburger Rothenbaum ausgeschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 22:06 Uhr

© Getty Images Mit Daniel Altmaier ist auch der letzte deutsche Spieler in Hamburg in der ersten Runde gescheitert

Auch der Dienstag war alles andere als ein Tag nach Wunsch für die Fans des deutschen Herrentennis: Beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Hamburg ist nach Nicola Kuhn am Nachmittag gegen Turnierfavorit Carlos Alcaraz nun auch Daniel Altmaier an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 23-Jährige musste sich nach gewonnenem ersten Satz dem Turniersieger der Vorwoche in Bastad, Francisco Cerundolo, nach 2:12 Stunden Spielzeit mit 6:2, 4:6 und 6:2 geschlagen geben.

Der Argentinier erwischte - unter dem Eindruck seines ersten ATP-Tour-Titels am vergangenen Sonntag - einen ordentlichen Fehlstart, konsolidierte sich im Laufe der Partie aber immer mehr und ließ im Entscheidungssatz seinem gleichaltrigen Kontrahenten aus Kempen keine Chance mehr. Nächster Gegner des Südamerikaners wird entweder der Russe Andrey Rublev oder der litauische Lucky Loser Ricardas Berankis sein. Die beiden spielen die letzte noch ausstehende Erstrundenbegegnung am Mittwoch nicht vor 13:00 Uhr am Center Court aus.

Die Matches aus Hamburg gibt es in Deutschland übrigens live bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg.