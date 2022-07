tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Auch im Doppel steht viel auf dem Spiel

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg sollte man die Doppel-Konkurrenz nicht aus den Augen lassen. Denn dort geht es auch um eine gute Ausgangsposition für die Finalplätze bei den ATP Finals. Die Matches aus Hamburg gibt es in Deutschland übrigens live im TV bei ServusTV.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2022, 15:27 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini möchte sich für Turin qualifizieren

Nick Kyrgios hatte wohl nie die Absicht, in Hamburg aufzuschlagen. der Australier kann sich mit Thanasi Kokkinakis aber entspannt zurücklehnen, was die Qualifikation für die ATP Finals in Turin anbelangt. Denn als Australian-Open-Champions sind Kokkinakis/Kyrgios ebenso qualifiziert wie Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer, die in Roland Garros gewonnen haben. Ob dies auch für die Wimbledon-Champions Max Purcell und Matthew Ebden gilt, ist offen: Schließlich hat die ATP für das prestigeträchtigste Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr keine Punkte ausgeschüttet.

Zwei Paare sind also fix, dazu dürfen mit Wesley Koolhof und Neal Skupski (die in Hamburg schon zum Auftakt gescheitert sind) bzw. den beiden Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic zwei weitere Duos mit Turin planen. Vorbehaltlich des Gesundheitszustandes von Pavic: Der hat sich im Halbfinale von Wimbledon bekanntlich das rechte Handgelenk gebrochen.

Pütz, Mies, Krawietz brauchen Punkte

Um die verbleibenden vier Plätze wird nun auch beim ATP-Tour-500-Event in Hamburg gestritten. Unter anderem von Fabio Fognini und Simone Bolelli. Die beiden Italiener verpassten am Sonntag in Bastad nur knapp den Turniersieg, schoben sich im Race dennoch auf Platz sieben vor. Das würde reichen. In Hamburg beginnen Bolelli/Fognini gegen Andrey Rublev und Karen Khachanov. Auch keine leichte Aufgabe.

Die Nummer eins vom Rothenbaum, Marcel Granollers und Horacio Zeballos, liegt für Turin als vierte Paarung ebenfalls gut im Rennen. Für die deutschen Hoffnungsträger müssen allerdings bald Punkte her: Tim Pütz und Michael Venus, aktuell das zehntbeste Paar des Jahres 2022, starten in Hamburg als Nummer drei gesetzt gegen Aslan Karatsev und Edouard Roger-Vasselin. Kevin Krawietz und Andreas Mies, die Nummer 13 im Race, eröffnen gegen Nicolas Barrientos und Miguel Angel Reyes-Varela.

