ATP Hamburg: Borna Coric muss aufgeben! Alex Molcan komplettiert Halbfinale

Alex Molcan ist der vierte und letzte Halbfinalist beim ATP-500-Event von Hamburg. Der Slowake profiterte am Freitagabend von einer Aufgabe von Borna Coric.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.07.2022, 20:10 Uhr

Alex Molcan steht in Hamburg im Halbfinale

Erneuter Rückschlag für den vom Verletzungspech verfolgten Borna Coric: Der Kroate musste beim ATP-500-Event von Hamburg beim Stand von 6:7 (4) und 0:2 gegen den Slowaken verletzungsbedingt aufgeben. Der 25-Jährige hatte erst beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells nach langer Verletzungspause sein Comeback auf der ATP-Tour gefeiert.

Alex Molcan ist damit der vierte und letzte Halbfinalist am Hamburger Rothenbaum. In der Vorschlussrunde trifft der Schützling von Marian Vajda auf Carlos Alcaraz, der gegen Karen Khachanov am späten Nachmittag eine beeindruckende Vorstellung darbot und mit 6:0 und 6:2 sein Halbfinalticket löste.

Ebenfalls im Halbfinale von Hamburg stehen Lorenzo Musetti, der gegen Alejandro Davidovich Fokina zu überzeugen wusste, und Francisco Cerundolo, der gegen Aslan Karatsev in drei umkämpften Sätzen den längeren Atem bewies.

Hier geht´s zum Draw von Hamburg!