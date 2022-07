tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Carlos Alcaraz eröffnet gegen Nicola Kuhn, Struff gegen Khachanov

Die Auslosung für das ATP-500-Event am Hamburger Rothenbaum hat für Carlos Alcaraz ein Auftaktduell mit Deutschlands Nicola Kuhn zutage gefördert. Jan-Lennard Struff trifft auf Karen Khachanov, Andrey Rublev bekommt es mit Alexander Bublik zu tun.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 13:58 Uhr

Carlos Alcaraz geht am Hamburger Rothenbaum topgesetzt ins Rennen

Ganz großes Sandplatztennis wird es kommende Woche am Hamburger Rothenbaum zu sehen geben: Mit Andrey Rublev und Carlos Alcaraz sind beim ATP-500-Event zwei Top-10-Spieler am Start. Großer Abwesender ist dabei zweifelsohne der Deutsche Alexander Zverev, der nach wie vor an der Fußverletzung laboriert, die sich der gebürtige Hamburger im Halbfinale der French Open zugezogen hat.

Topgesetzt geht ab Montag Carlos Alcaraz ins Rennen. Der spanische Shootingstar trifft in Runde eins auf Nicola Kuhn aus Deutschland, in Runde zwei könnte Sebastian Baez warten, möglicher Viertelfinalgegner ist Karen Khachanov. Der Russe eröffnet gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff. Der Sieger könnte auf Fabio Fognini treffen.

Rublev gegen Bublik

Nummer zwei am Hamburger Rothenbaum ist der Russe Andrey Rublev. Der Mann aus Moskau hat ein kniffliges Auftaktlos erwischt, es geht gegen den Kasachen Alexander Bublik. Möglicher Zweitrundengegner ist der Deutsche Daniel Altmaier, der auf Francisco Cerdundolo trifft. Möglicher Viertelfinalgegner Rublevs ist der Argentinier Diego Schwartzman, der gegen Emil Ruusuvuori eröffnet.

Ebenfalls in Hamburg am Start: Holger Rune. Der Däne bekommt es zum Auftakt mit Tallon Griekspoor aus den Niederlanden zu tun. Aus deutscher Sicht ist zudem Max Rehberg am Sart. Der Youngster trifft in Runde eins auf einen Qualifikanten.