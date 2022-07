tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Carlos Alcaraz spricht Deutsch - oder etwas ähnliches...

Am Rande des ATP-World-Tour-500-Turniers am Hamburger Rothenbaum zeigte Carlos Alcaraz auch seine Deutsch-Kenntnisse.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2022, 21:35 Uhr

© Getty Images Die deutsche Sprache gehört (noch) nicht zu den Stärken von Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ist das vermutlich heißeste Eisen, dass der internationale Tennissport aktuell zu bieten hat. Der 19-Jährige aus der Region Murcia hat mittlerweile fraglos den Durchbruch in die Weltspitze geschafft und alleine in dieser Saison zwei ATP-Masters-1000- (Miami, Madrid) und zwei ATP-World-Tour-500-Turniere (Rio de Janeiro, Barcelona) für sich entschieden - beim Sandplatz-Event am Rothenbaum kann von Zweitem ja noch ein weiterer dazu kommen.

Was der blutjunge Iberer auch bei einer eventuellen Finalniederlage aus der Hansestadt mitnehmen wird können, ist die Gewissheit, dass Deutsch eine schwer zu beherrschende Sprache ist. Die Kollegen von "Tennis Channel International" haben den Weltranglisten-Siebenten vors Mikrofon gebeten, um ihm ein paar Sätze in norddeutscher Mundart herauszulocken. Herausgekommen ist ein linguistisch weniger gelungenes Experiment, dass andererseits aber gerade deshalb einen Blick wert ist. Wir lachen mit Dir, Carlitos, nicht über Dich...

