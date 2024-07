ATP Hamburg: Dominik Koepfer unterliegt Baez deutlich

Dominik Koepfer verpasst den Achtelfinaleinzug bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg. Mit 2:6 und 3:6 musste sich der Deutsche gegen Sandplatzspezialisten Sebastian Baez geschlagen geben. Zu Ende ist die Reise in der Hansestadt für Koepfer aber noch nicht: Am Donnerstag geht es zusammen mit Andreas Mies im Doppel weiter.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 18:35 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer war in Hamburg gegen den Argentinier Sebastian Baez ohne Chance.

Es war nicht der beste Tag für Daniel Koepfer, zusätzlich lieferte der Argentinier Sebastian Baez eine souveräne Leistung ab und konnte vor allem mit seinem guten Aufschlag punkten. Baez, der auf Rang 19 der Weltrangliste platziert ist, konnte allein dieses Jahr 21-Siege auf Sand für sich verbuchen und steht somit auf einer Stufe mit Casper Ruud.

Die Verletzung, die sich der 30 Jahre alte Schwabe am linken Knöchel zugezogen hatte, und die ihn in Wimbledon absagen ließ, war nicht zu spüren, wie Koepfer in der Pressekonferenz nach dem Match sagte. Allerdings sei er doch noch vorsichtig beim Laufen in die Ecken gewesen. „Es wird jetzt noch ein, zwei Turniere dauern (…) wieder vollstes Vertrauen zu kriegen“, analysierte der 30-jährige. Vorbei ist es für den Deutschen in der Hansestadt aber nicht, denn er schlägt zusammen mit Landsmann Andreas Mies in der Doppelkonkurrenz auf.

Gute Chancen im Doppel sieht Koepfer auch bei Olympia: „Es ist nicht unbedingt der Favorit, der gewinnt“, sagte der Deutsche. Fügte aber noch hinzu: „Mit Struffi ist alles möglich. Aber von einer Medaille reden will ich jetzt noch nicht.“

Hier gehts zum Einzel-Tableau der Herren