ATP Hamburg: "FAA" kommt 2026 an den Rothenbaum

Félix Auger-Aliassime kommt auch 2026 an den Rothenbaum. Damit ist nach nach Alexander Zverev ein zweiter Top-Ten-Spieler fix in Hamburg dabei.

von PM

© Getty Images Félix Auger-Aliassime tritt in diesem Jahr in Hamburg an

Die Bitpanda Hamburg Open dürfen sich auf einen weiteren Weltklassespieler freuen: Félix Auger-Aliassime wird 2026 beim traditionsreichen ATP-500-Turnier (16. – 23. Mai) am Hamburger Rothenbaum aufschlagen. Der Kanadier ist nach Alexander Zverev der zweite Topspieler, der seine Teilnahme zugesagt hat. Auger-Aliassime, aktuell Nummer 7 der Weltrangliste, gehört seit Jahren zur Weltspitze und blickt auf eine besonders erfolgreiche Saison 2025 zurück.

Der 25-Jährige erreichte unter anderem das Halbfinale der US Open, stand bei den ATP-Finals in Turin ebenfalls im Halbfinale und feierte dort Siege gegen hochkarätige Gegner wie Zverev und Ben Shelton. Zudem gewann er im vergangenen Jahr mehrere ATP-Titel, darunter in Adelaide, Montpellier und bei den European Open in Brüssel. Beim Paris Masters unterlag er erst im Finale dem Weltranglistenzweiten Jannik Sinner. Im November 2025 kletterte Auger-Aliassime bis auf Platz 5 der Weltrangliste – die beste Platzierung seiner Karriere.

Auger-Aliassime freut sich auf die Stimmung

Auch am Rothenbaum wusste der Kanadier bereits zu überzeugen: Bei den Bitpanda Hamburg Open 2025 spielte er sich bis ins Halbfinale und begeisterte Publikum wie Fachwelt mit seinem variablen, offensiven Spiel. „Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass Félix Auger-Aliassime, die Nummer sieben der Welt, als zweiter Topspieler für die Bitpanda Hamburg Open 2026 gemeldet hat“, sagt Enric Molina Mur, Turnierdirektor der Hamburg Open. „Félix hat eine grandiose Saison 2025 mit mehreren Turniersiegen und dem Halbfinaleinzug bei den US Open hinter sich. Schon im vergangenen Jahr hat er am Rothenbaum eine herausragende Leistung gezeigt. Seine Rückkehr spiegelt die besondere Verbindung wider, die er mit unserem Turnier und den leidenschaftlichen Hamburger Tennisfans teilt. Mit weiteren Topspielern, die wir in Kürze bekannt geben werden, versprechen die Bitpanda Hamburg Open 2026 eine außergewöhnliche Woche mit Weltklassetennis auf unserem Turniergelände.“

Auch Auger-Aliassime blickt der Rückkehr nach Hamburg mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr, 2026 wieder bei den Bitpanda Hamburg Open dabei zu sein. Die Stimmung aus dem vergangenen Jahr ist mir noch gut in Erinnerung – die Fans am Rothenbaum erzeugen immer wieder eine ganz besondere Atmosphäre. Ich möchte in Hamburg unbedingt an meine starken Leistungen aus der Saison 2025 anknüpfen.“

Zuvor hatte bereits Alexander Zverev seine Zusage für das Turnier gegeben. Der Hamburger Publikumsliebling, Sieger der Hamburg Open 2023, war im Dezember als erster Topspieler angekündigt worden. Zverev, geboren in Hamburg, gehört aktuell als Nummer 3 der Welt ebenfalls zur absoluten Weltelite.