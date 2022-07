tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Fabio Fognini und Aljaz Bedene im Streit-Ballett

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen Fabio Fognini und Aljaz Bedene beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Hamburg gipfelte in einer fast zweiminütigen Choreographie.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 20:35 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini stritt am Ende seiner Erstrunden-Begegnung am Hamburger Rothenbaum gewohnt gestenreich mit Aljaz Bedene

Ist es noch eine Diskussion zwischen zwei Tennisspielern oder ist es schon Kunst? Fabio Fognini und Aljaz Bedene duellierten sich beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Hamburg am Dienstag während ihrer Erstrunden-Begegnung nicht nur mit richtig spannendem Tennis, sondern am Ende der Partie auch mit wortreicher Gestik und Mimik, die auf den geneigten Zuseher fast schon wie eine durchchoreographierte Ausdruckstanzdarbietung wirkt.

Denkbar knapp war das Tennis-Duell zuvor ja ausgegangen: Der Italiener setzte sich gegen den Slowenen, der per Protected Ranking im Hauptfeld am Hamburger Rothenbaum Platz fand, nach 2:27 Stunden mit 6:3, 3:6, 7:6 (5) durch. Der Ton des TV-Mitschnitts ist leider nicht klar und laut genug, um dem Text der abschließenden Szene wirklich gewahr zu werden. Stein des Anstoßes dürfte jedoch eine strittige Aufschlagentscheidung gegen den gebürtigen Laibacher gewesen sein.

Stuhlschiedsrichterin spielt halbherzig mit

Der knapp zweiminütige dramatische Auftritt wird zu Beginn noch von Stuhlschiedsrichterin Aurelie Tourte (die erst vor wenigen Tagen das Wimbledon-Finale überblicken durfte) bereichert, die eher halbherzig versucht die beiden Streithähne auseinander zu dividieren. In weiterer Folge wird die Französin allerdings zur Statistin im Hintergrund degradiert.

Wie die Zwistigkeit genau endete, ist nicht auf Video verewigt. Aber ein offenes Ende ist ja auch im Theater oder Film keine Seltenheit.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg.