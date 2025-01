ATP Hamburg: Gael Monfils kommt an den Rothenbaum

Gael Monfils wird eine Woche vor Beginn der French Open auch am Hamburger Rothenaum beim traditionsreichen ATP-Tour-500-Turnier aufschlagen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 14:06 Uhr

© Getty Image Gael Monfils schlägt 2025 am Hamburger Rothenbaum auf

Einer der beliebtesten Spieler auf der Tour kommt im Mai nach Hamburg: Der Franzose Gaël Monfils hat seine Zusage für die diesjährigen Hamburg Open (17. - 24. Mai) gegeben. Auch der Deutsche Jan-Lennard Struff wird beim Sandplatzklassiker am Rothenbaum an den Start gehen. Genauso wie Top-Ten-Spieler Andrey Rublev. Im Doppelwettbewerb sind auch wieder die Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr Kevin Krawietz und Tim Pütz dabei. Bei den Australian Open hat es das deutsche Duo bis ins Halbfinale geschafft. Weitere Weltklasseprofis, die in Hamburg spielen werden, werden in den kommenden Wochen noch bekannt gegeben.

Tennis-Entertainer Monfils zieht die Zuschauer wegen seiner spektakulären Spielweise regelmäßig in seinen Bann. Gerade erlebt der 38-Jährige seinen dritten Frühling. Bei den derzeit noch laufenden Australian Open zog er sensationell ins Achtelfinale ein. Kurz vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres feierte "Le Monf" auf atemberaubende Art und Weise beim ATP-Event in Auckland seinen 13. Turniersieg auf der Tour. Auf dem Weg zum Titel schlug er mit Jan-Lennard Struff auch die deutsche Nummer zwei.

Monfils freut sich auf die Atmosphäre in Hamburg

Monfils hat bisher eine großartige Karriere hinter sich. Seine beste Platzierung in der Weltrangliste erspielte er sich im Jahr 2016, als er auf Position sechs emporstieg. In Hamburg war Monfils zuletzt 2018 zu Gast. Damals drang er bis ins Achtelfinale vor und schied erst gegen den späteren Finalisten Leonardo Mayer aus Argentinien aus.

„Ich freue mich sehr darauf, wieder nach Hamburg zu kommen. Die Hamburg Open haben eine lange Tradition und es ist eine große Ehre für mich, vor den tollen Fans am Rothenbaum zu spielen, die immer eine wunderbare Atmosphäre für uns Spieler schaffen”, so Monfils.

Auch Turnierdirektor Enric Molina Mur zeigt sich hocherfreut: “Gaël Monfils ist nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein echter Entertainer auf dem Platz. Seine faszinierende Spielweise und sein Charisma machen ihn zu einem der attraktivsten Spieler auf der Tour. Nach seinem fulminanten Start in die Saison 2025 freuen wir uns sehr, dass unsere Fans die Chance haben werden, Gaël in Hamburg live zu erleben, es verspricht eine super-lustige Woche zu werden!”