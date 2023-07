tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Hanfmann zieht als vierter Deutscher ins Achtelfinale ein

Yannick Hanfmann hat als vierter deutscher Spieler den Einzug in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg geschafft. Hanfmann profitierte beim Stand von 4:6, 6:2 und 4:2 von der Aufgabe von Francisco Cerundolo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 20:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Yannick Hanfmann steht in Hamburg im Achtelfinale

Mit dem Erfolg von Hanfmann stehen vier deutsche Spieler in der Runde der letzten 16 am Hamburger Rothenbaum. Am Dienstag hatten sich Alexander Zverev mit einem 6:0 und 6:3 gegen Alex Molcan und Maximilian Marterer mit einem 7:6 (2) und 6:2 gegen Rudi Molleker ein Duell gegeneinander erspielt. Schon am Montag konnte sich Daniel Altmaier mit einem Erfolg gegen Richard Gasquet seinen Platz in der zweiten Runde sichern.

Hanfmann jedenfalss begann gegen Cerundolo stark, musste nach einem kleinen Durchhänger aber den ersten Satz doch noch mit 4:6 abgeben. Danach zermürbte der Karlsruher seinen Gegner aber mit vielen kurzen Bällen. Cerundolo, der in der vergangenen Woche in Bastad im Halbfinale stand, wirkte angeschlagen. Und gab nach dem 2:4 im dritten Satz auf. Der nächste Gegner von Yannick hanfmann wird in der Partie zwischen Zhizhen Zhang und Jan Choinski ermittelt.

Daniel Altmaier wartet auf den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Bernabe Zapata Miralles. Der topgesetzte Casper Ruud steigt morgen gegen Sebastian Baez in den Wettbewerb ein.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg