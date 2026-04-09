ATP Hamburg: Holger Rune gibt Comeback am Rothenbaum

Die Hamburg Open freuen sich, einen der spannendsten Spieler der Tour zurück am Rothenbaum begrüßen zu dürfen. Holger Rune wird im Mai sein Comeback im Rahmen des ATP-500-Turniers in Hamburg geben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 12:53 Uhr

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© Bitpanda Hamburg Open Holger Rune wird in Hamburg an den Start gehen

Die Hamburg Open freuen sich, einen der spannendsten Spieler der Tour zurück am Rothenbaum begrüßen zu dürfen. Holger Rune wird im Mai sein Comeback im Rahmen des ATP-500-Turniers in Hamburg geben. Für den 22-jährigen Dänen ist es ein besonderer Schritt nach einer langen Verletzungspause und zugleich ein starkes sportliches Statement.

Rune zählt seit Jahren zu den aufregendsten Spielern im Herrentennis. Der ehemalige Weltranglistenvierte steht aktuell auf Position 29 im Ranking und hat bislang fünf Titel auf der ATP Tour gewonnen, darunter die Barcelona Open 2025 sowie das Paris Masters im Jahr 2022.

Seine Saison 2025 wurde jedoch abrupt unterbrochen. Im Oktober 2025 erlitt Rune beim ATP-Turnier in Stockholm einen vollständigen Achillessehnenriss. Die Verletzung machte eine Operation sowie eine mehrmonatige Rehabilitationsphase notwendig. Seit Monaten arbeitet er intensiv an seinem Comeback auf die Tour, das nun feststeht.

Rune konnte bereits 2024 am Rothenbaum überzeugen, als er das Viertelfinale erreichte. Der traditionsreiche Standort scheint ihm somit zu liegen und er blickt seinem Comeback mit großer Vorfreude entgegen.

Rune “kann es kaum erwarten”

„Die harte Arbeit beginnt in Hamburg. Ich kann es kaum erwarten, auf Sand bei den Bitpanda Hamburg Open zurück zu sein und die Atmosphäre vor Ort nach so einer langen Pause endlich wieder zu erleben“, sagt Holger Rune.

Auch Turnierdirektor Enric Molina Mur zeigt sich hocherfreut über die Zusage. „Wir freuen uns sehr, dass Holger Rune sein Comeback bei uns in Hamburg geben wird. Ich weiß, wie viel Arbeit er in diese intensive Rehabilitationsphase investiert hat, und wir fühlen uns sehr geehrt, dass er sich für die Bitpanda Hamburg Open entschieden hat, um auf die Tour zurückzukehren. Ich bin sicher, dass er am Rothenbaum erneut die besondere Atmosphäre spüren wird, sowohl durch das Hamburger Publikum als auch durch die vielen dänischen Tennisfans, die nach Hamburg reisen werden.“

Neben Rune haben auch mehrere deutsche Spieler ihre Teilnahme zugesagt, darunter Jan-Lennard Struff und Nachwuchstalent Justin Engel. Zudem wird auch der Weltranglistendritte Alexander Zverev in seiner Heimatstadt antreten und den Titel ins Visier nehmen. Internationale Konkurrenz erhält Rune unter anderem vom italienischen Titelverteidiger Flavio Cobolli sowie vom Kanadier Félix Auger-Aliassime, der wie im Vorjahr ebenfalls in Hamburg aufschlagen wird.

Ein besonderes Highlight setzt das Turnier mit dem neuen German Tennis Day am Montag, den 18. Mai. An diesem Tag wird Alexander Zverev voraussichtlich ins Turniergeschehen eingreifen, ebenso wie weitere deutsche Spieler, darunter Struff und Engel. In den kommenden Wochen und Monaten können sich Tennisfans auf weitere Topspieler-Ankündigungen freuen.