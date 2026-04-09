ATP Masters Monte-Carlo live: Carlos Alcaraz vs. Tomas Martin Etcheverry im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Tomas Martin Etcheverry treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 18:23 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Tomas Martin Etcheverry

Nach Sebastian Baez zum Auftakt wartet im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo der nächste Argentinier auf Carlos Alcaraz: Tomas Martin Etcheverry will dem Weltranglistenersten am Donnerstag Paroli bieten.

Auf höchster Ebene gab es zwischen Alcaraz und Etcheverry noch kein Duell, 2020 siegte der Spanier in Triest auf Challenger-Ebene. Nicht nur deshalb ist der Spanier in Monte-Carlo klarer Favorit.

Alcaraz vs. Etcheverry - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Tomas Martin Etcheverry gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo