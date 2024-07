ATP Hamburg: Holger Rune startet mit souveränem Sieg

Der an Position zwei gesetzte Holger Rune ist beim ATP-500-Turnier in Hamburg mit einem souveränen Zweisatzerfolg gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 20:02 Uhr

© Getty Images Holger Rune gewann am Dienstag in zwei Sätzen

Guter Auftakt für Holger Rune beim ATP-500-Turnier in Hamburg: Der Däne setzte sich in der ersten Runde gegen Fabian Marozsan mit 6:4 und 6:4 durch. Der 21-Jährige, der im Wimbledon-Achtelfinale zuletzt klar an Novak Djokovic gescheitert war, musste gegen den Ungarn dabei kein einziges Break hinnehmen.

In der nächsten Runde trifft der an Position zwei gesetzte Rune auf Marco Trungelliti. Der argentinische Qualifikant profitierte am Dienstag von einer verletzungsbedingten Aufgabe des Österreichers Sebastian Ofner.

Zverev steigt am Mittwoch ein

Ansonsten blieben Überraschungen weitgehend aus. Mit Sebastian Baez, Arthur Fils, Luciano Darderi und Zhizhen Zhang zogen neben Rune vier weitere gesetzte Spieler ins Achtelfinale ein.

Die Nummer eins des Events, Alexander Zverev, steigt indes erst am Mittwoch ins Turniergeschehen ein. Der deutsche Olympiasieger bekommt es zum Auftakt (ab 14:00 Uhr im tennisnet-Liveticker) mit Jesper de Jong zu tun.

Das Einzel-Tableau in Hamburg