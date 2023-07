tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Laslo Djere erster Finalist am Rothenbaum

Laslo Djere ist mit einem souveränen 6:3 und 6:2 gegen Zhizhen Zhang als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg eingezogen.

© Hamburg European Open / Witters Laslo Djere spielt morgen in Hamburg um den Titel

Zuerst den Titelverteidiger Lorenzo Musetti, jetzt den Deutschen-Schreck Zhizhen Zhang - Laslo Djere hat am Hamburger Rothenbaum am Freitag und Samstag zwei richtig schwierige Aufgaben bewältigt. Dass es gegen Zhang aber so glatt mit 6:3 und 6.2 für den Serben enden würde, kommt dann doch überraschend.

Im Endspiel bekommt es Djere morgen entweder mit Lokalmatador Alexander Zverev oder dem französischen Youngster Arthur Fils zu tun.

