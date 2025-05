ATP Hamburg: Sensationell! Engel bezwingt Struff im Generationsduell

Justin Engel ist die Überraschung geglückt: Der erst 17-Jährige bezwang Jan-Lennard Struff mit 7:6 (4) und 7:6 (4) und steht damit in der zweiten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.05.2025, 20:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Justin Engel bezwingt Jan-Lennard Struff in zwei Sätzen

Zum 10. Mal ging Struff als Hauptfeldteilnehmer bei dem Hamburger Traditionsturnier an den Start. Seine letzte Teilnahme war 2022. Drei Jahre später wartete auf den 35-Jährigen keine leichte Aufgabe. Im Duell der Generationen musste Struff in der Abendsession gegen die deutsche Hoffnung Justin Engel an den Start gehen. Der erst 17-jährige reiste mit Trainer Philipp Kohlschreiber in die Hansestadt, der seinen Schützling von der Box aus gestikulierend unterstützte.

Engel ging mit viel Selbstbewusstsein in das Match hinein. Struff haderte mit seinem ersten Aufschlag und wirkte auch sonst etwas angespannt. Beiden Spielern gelang ein Break – und es ging in den Tiebreak. Struff startete zwar souverän, Engel zog aber mit aggressiven Schlägen nach und entschied den ersten Durchgang mit 7:6 (4) für sich.

Mit einem Ass zum Sieg

Im zweiten Satz servierte Struff deutlich besser, probierte mehr aus und wirkte etwas selbstbewusster. Engel blieb weiterhin offensiv, sowohl in den Grundschlägen als auch beim Aufschlag. Der 17-Jährige wehrte zwei Breakbälle ab und so ging es wieder in den Satztiebreak. Engel behielt auch dort immer die Nase vorne und servierte sich mit einem Ass zum allerersten Mal in seiner noch jungen Karriere in die zweite Runde des ATP-500-Turniers am Rothenbaum. Mit seinem jüngsten Erfolg tritt Engel in die Fußstapfen Zverevs, der ebenfalls mit 17 Jahren sein erstes Match in Hamburg gewinnen konnte. Im Achtelfinale trifft der Youngster auf den drittgesetzten Rublev.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg