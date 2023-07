tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg live: Alexander Zverev vs. Alex Molcan im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in hamburg auf Alex Molcan. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 10:29 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft zum dritten Mal auf Alex Molcan

Es wird die dritte Begegnung der beiden in der jüngeren Vergangenheit werden. Zuletzt in Bastad konnte sich Alexander Zverev in Runde eins in drei Sätzen behaupten.

Zverev ist in Hamburg an Position vier gesetzt und peilt seinen ersten Turniersieg in seiner Geburtsstadt an.

Zverev vs. Molcan - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alex Molcan gibt es ab ca. 14 Uhr live bei ServusTV und im Livestream bei ServusTV On.

