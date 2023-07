tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg live: Alexander Zverev vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg auf Arthur Fils. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On und bei TennisTV.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2023, 10:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Hamburg European Open / Witters Alexander Zverev trifft heute erstmals auf Arthur Fils

Und gleich der nächste Franzose für Alexander Zverev in Hamburg: Nachdem sich die deutsche Nummer eins im Viertelfinale gegen Luca van Assche durchgesetzt hatte, wartet nun also Arthur Fils. Der wiederum hat beim 6:4 und 6:0 gegen Casper Ruud eine wahre Gala abgeliefert.

Zverev fehlen also nur noch zwei Siege zu seinem 20. Titel auf der ATP-Tour. Den letzten hat er 2021 bei den ATP Finals in Turin geholt.

Zverev vs. Fils - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils gibt es ab ca. 17:30 Uhr im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On und bei TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg