ATP Hamburg live: Alexander Zverev vs. Luca van Assche im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg auf den Franzosen Luca van Assche. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2023, 08:02 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Alexander Zverev trifft erstmals auf Luca van Assche

Es wird die erste Begegnung zwischen Luca van Assche und Alexander Zverev werden. Der 19-jährige Franzose ist mit einer Weltranglisten-Platzierung von 77 gegenüber 19 von Zverev klarer Außenseiter.

Für die deutsche Nummer eins geht es darum, einen weiteren Schritt Richtung Heimsieg zu machen. Und den ersten Titel seit den ATP Finals 2021 zu holen.

Zverev vs. van Assche - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei ServusTV und im Livestream bei ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg