tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg live: Daniel Altmaier vs Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg auf Andrey Rublev. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.07.2023, 09:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Daniel Altmaier trifft im Achtelfinale von Hamburg auf Andrey Rublev

Der Deutsche Daniel Altmaier wird am Donnerstagnachmittag im Achtelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Hamburg das erste Mal das Vergnügen haben, gegen den Russen Andrey Rublev antreten zu dürfen.

Rublev hat vergangene Woche das Sandplatz-Turnier in Bastad gewonnen, Altmaier scheiterte im Achtelfinale von Gstaad an seinem Landsmann Yannick Hanfmann.

Altmaier vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Andrey Rublev gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei ServusTV und im Livestream bei ServusTV On und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg