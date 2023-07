tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg live: Daniel Altmaier vs. Zhizhen Zhang im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier und Zhizhen Zhang treffen heute im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On und TennisTV.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2023, 19:18 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Daniel Altmaier und Zhizhen Zhang treffen heute in Hamburg aufeinander

Beide Spieler mussten am Donnerstag spät ran. Zunächst hatt Altmaier mit einem müden Andrey Rublev beim 6:2 und 6:2 keine Probleme, Zhang verlor den ersten Satz gegen Yannick Hanfmann zwar, gewann dann aber noch mit 4:6, 6:1 und 6:4.

Referenzgrößen git es keine: Daniel Altmaier und Zhizhen Zhang haben noch nie gegeneinander gespielt.

Altmaier vs. Chang - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Zhizhen Zhang gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei ServusTV und im Livestream bei ServusTV On und TennisTV.com.

