tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg live: Stefanos Tsitsipas vs. Filip Krajinovic im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas trifft im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg auf Filip Krajinovic. Das Match gibt es in Deutschland live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Match-Tracker. De besten Quoten für das Match gibt es bei betway.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2021, 16:10 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft zum dritten Mal auf Filip Krajinovic

Es wird die dritte Begegnung zwischen Tsitsipas und Krajinovic werden, die beiden ersten gingen an den Griechen. Allerdings äußerst knapp: In Roland Garros gewann Tsitsipas 2019 in vier engen Sätzen, in Basel im Herbst desselben Jahres in drei.

Beide Kontrahenten haben bislang nur gegen Lokalmatadoren gespielt: Tsitsipas besiegte nach einem Freilos Dominik Koepfer, Krajinovic gewann zunächst gegen Daniel Altmaier, warf dann Philipp Kohlschreiber aus dem Wettbewerb.

Tsitsipas vs. Krajinovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Filip Krajinovic gibt es in Deutschland live im TV und Livestream bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg