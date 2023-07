tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg live: Yannick Hanfmann vs. Francisco Cherundolo im Livestream und Liveticker

Auf dem Center Court am Hamburger Rothenbaum trifft Yannick Hanfmann in der ersten Runde auf Francisco Cerundolo. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV auf Servus TV und im Livestream auf ServusTV ON.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 10:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nach drei Niederlagen strebt Yannick Hanfmann den ersten Sieg gegen Francisco Cerundolo an.

Als Lieblingsgegner dürfte Yannick Hanfmann seinen heutigen Gegner beim ATP 500-Turnier in Hamburg nicht bezeichnen. Alle drei bisherigen Partien gingen bislang an den Francisco Cerundolo, der zweimal auf heimischem Terrain in Buenos Aires siegen konnte, und zuletzt in Roland Garros.

Dennoch dürften die Chancen von Hanfmann nicht so schlecht liegen, spielt der Karlsruher vor heimischem Publikum meist groß auf und steht aktuell mit Weltranglistenposition 45 auf seinem Karrierehoch. Sein argentinischer Gegner ist momentan auf Platz 21 im ATP-Ranking geführt.

Hanfmann vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream:

Die Begegnung von Yannick Hanfmann gegen Francisco Cerundolo gibt es im TV live bei Servus TV und im Livestream bei ServusTV ON.