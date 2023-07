tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg live: Yannick Hanfmann vs Zhizhen Zhang im TV, Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg auf Zhizhen Zhang. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On und TennisTV.com und in unserem Matchtracker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.07.2023, 09:43 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann trifft im Achtelfinale von Hamburg auf den Chinesen Zhizhen Zhang

Yannick Hanfmann hat in den letzten Wochen überdurchschnittlich gute Leistungen auf der ATP-Tour gezeigt, Aber auch sein Kontrahent aus China, Zhizhen Zhang, hat sich mittlerweile klar in den Top 100 des Herrentennis etabliert.

Für sie ist es das erste Aufeinandertreffen auf der Herrentour.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg