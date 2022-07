tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Lorenzo Musetti zittert sich ins Finale

Lorenzo Musetti ist als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg eingezogen. Der Italiener besiegt Francisco Cerundolo mit 6:3 und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2022, 17:56 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht in Hamburg im Endspiel

Lorenzo Musetti und Hamburg 2022: Das geht nicht ohne Drama. Zum Auftakt gegen Dusan Lajovic stand der Italiener kurz vor dem Aus, musste zwei Matchbälle abwehren. Danach hatte Musetti bei seinen Erfolgen gegen Emil Ruusuvuori und Alejandro Davidovich Fokina arge Probleme, einen eigentlich schon sicher scheinenden Sieg über die Distanz zu bringen. Und so war es auch im ersten Halbfinale am Samstag gegen Francisco Cerundolo. Musetti führte zweimal mit einem Break im zweiten Satz, vergab bei 5:4 zwei Matchbälle, musste froh sein, überhaupt in das Tiebreak zu kommen. Dort ließ er aber immerhin nichts anbrennen, gewann gegen den Bastad-Champion von letzter Woche schließlich mit 6:3 und 7:6 (3).

Im sonntäglichen Endspiel bekommt es Musetti entweder mit Turnierfavorit Carlos Acaraz oder Überraschungsmann Alex Molcan zu tun. Für den 20-jährigen Musetti ist das Erreichen des Finales von Hamburg übrigens ein weiterer Meilenstein in seiner noch jungen Karriere: So weit war er davor bei einem Turnier auf der ATP-Tour noch nie gekommen. Ein neues Karriere-Hoch wird der Mann aus Carrara aber in jedem Fall erreichen: Am Motag wird er mindestens auf Position 40 der ATP-Charts geführt werden.

Im Doppel haben sich die Hoffnungen auf einen Heimsieg nicht erfüllt: Denn Tim Pütz und sein neuseeländischer Partner Michael Venus verloren gegen Lloyd Glasspool und Harry Heliovaara mit 4:6 und 4:6. Glasspool/Heliovara hatten zuvor schon Kevin Krawietz und Andreas Mies aus dem Wettbewerb geworfen.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg