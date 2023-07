tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Marterer siegt im deutschen Duell gegen Molleker

Aller guten Dinge sind vier: Tennisprofi Maximilian Marterer hat erstmals beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 16:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Maximilian Marterer konnte seinen Gegner Rudolf Molleker zum zweiten Mal innerhalb einer Woche bezwingen.

Maximilian Marterer bezwang in seinem Erstrundenduell am Dienstag den Berliner Rudolf Molleker 7:6 (7:2), 6:2. In der letzten Woche siegte der 28-jährige Nürnberger beim Challenger-Turnier in den Niederlanden ebenfalls gegen seinen Landsmann.

Für Marterer ist es die vierte Teilnahme in der Hansestadt, bisher hatte er nie sein Auftaktmatch für sich entscheiden können. Zuletzt hatte der Franke mit einem Drittrundeneinzug in Wimbledon nach geschaffter Qualifikation seinen Formanstieg nachgewiesen.

Marterers nächster Gegner in Hamburg könnte Olympiasieger Alexander Zverev werden. Der 26 Jahre alte Lokalmatador muss dafür zunächst noch seine Partie am Dienstag gegen Alex Molcan (Slowakei) gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg