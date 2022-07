tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Molleker gegen Topo um einen Platz im Hauptfeld

Rudi Molleker oder Marko Topo - ein weiterer Deutscher wird auf jeden Fall im Hauotfeld des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg stehen. Denn die beiden treffen am Sonntag im Qualifikations-Finale aufeinander. Die Matches in Hamburg gibt es in Deutschland ab Montag live bei ServusTV zu sehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 19:13 Uhr

© Getty Images Rudi Molleker hat am Samstag in Hamburg starke Nerven bewiesen

Die ersten Matches von Rudi Molleker und Marko Topo beim Qualifikations-Turnier für das Traditions-Event am Hamburger Rothenbaum hätten icht unterschiedlicher verlaufen können. Während sich Topo gegen den an Position vier gesetzten Stefano Travaglia überraschend deutlich mit 6:2 und 6:2 durchsetzte, musste Molleker gegen Manuel Guinard aus Frankreich mehrere Matchbälle abwehren. Am Ende gewann Molleker mit 3:6, 6:4 und 7:6 (8) und spielt nun gegen Topo um einen Platz im Hauptfeld.

Damit werden nach der Absage von Oscar Otte fünf Deutsche im 32er-Raster vertreten sein: Nicola Kuhn wurde gleich gegen die Nummer eins, Carlos Alcaraz, gelost. Daniel Altmaier bekommt es mit Francisco Cerundolo zu tun, der am Sonntag noch das Endspiel in Bastad gegen seinen argentinischen Landsmann Sebastian Baez bestreiten muss. Max Rehberg muss gegen einen Qualifikanten ran. Und Jan-Lennard Struff, wie Rehberg von den Veranstaltern mit einer Wildcard bedacht, eröffmet gegen Keren Khachanov.

