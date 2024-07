ATP Hamburg Open: Deutsches Quartett macht den Anfang

Mit gleich vier deutschen Spielern beginnt der erste Tag in der Herren-Einzel-Konkurrenz des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg. Neben Henri Squire gehen auch Maximilian Marterer, Daniel Altmaier und Rudolf Molleker an den Start.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 11:36 Uhr

Von Johanna Brauer aus Hamburg

Bei strahlendem, sonnigem Wetter beginnt das ATP-Tour-500-Turnier am Rothenbaum in Hamburg. Die grauen Wolken, die noch bei der Qualifikation am Wochenende über die Hansestadt gezogen sind, sind verschwunden. Perfekte Bedingungen also, um in die erste Runde des gut besetzten Turniers zu starten. Und besonders aus deutscher Sicht ist dieser erste Tag bereits höchstinteressant. Der Titelverteidiger und Heimmatador Alexander Zverev geht allerdings erst am Dienstag an den Start, wenn seine Verletzung am Knie es zulässt. Dafür dürfen aber schon Marterer, Squire, Molleker und Altmaier ran.

Der 25-jährige Altmaier hat kein leichtes Los gezogen. Der Deutsche trifft in der ersten Runde auf den Italiener Flavio Cobolli, der auf seinem momentanen Karrierehoch schwebt. Rang 48 in der Weltrangliste und enge Resultate gegen die Top-20 Spieler förderten den Höhenflug des 22-jährigen Italieners. Altmaier zeigte sich aber an dem Samstag vor dem Turnier guter Dinge und tiefenentspannt, gab fleißig Autogramme und machte Fotos mit den angereisten Fans. Er selbst sehe sich auf einem guten Weg, wie er bei dem Question and Answer Interview in Hamburg sagte und betonte in dem Atemzug nochmals das knappe Vier-Satz-Aus gegen Tsitsipas bei den French Open.

Maximilian Marterer ist Dank einer Wildcrad direkt ins Hauptfeld zugelassen worden, genau wie Henri Squire und Rudolf Mollerker. Marterer trifft in der ersten Runde auf den ungesetzten Kwon Soon-woo aus Südkorea. Soon-woo war zuletzt in Wimbledon zu sehen, wo er allerdings in der ersten Runde gegen Holger Rune ausschied, dem weiteren Star des Hamburger Turniers.

Rudolf Molleker trifft im Sechzehntelfinale auf den jungen Alexander Shevchenko, der aktuell den 56. Platz der Weltrangliste belegt. Henri Squire zog ebenfalls kein leichtes los. Der 23-jährige muss gegen den Argentinier Francisco Cerundolo ran, der als Viertgesetzter des Turniers an den Start geht.

Hier das Einzel-Tableau der Herren